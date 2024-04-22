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Полк десантников бросили на штурм: в ВСУ рассказал о подкреплении на востоке

Алексей Тесля
22 апреля 2024, 16:19
Захватчики РФ не оставляют попыток захватить Часов Яр, не считаясь с потерями, рассказал Назар Волошин.
ВСУ, войска РФ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

Часов Яр Донецкой области и окрестные населенные пункты штурмуют около 25 тысяч российских оккупантов, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войска Хортица Назар Волошин.

"На отрезке у Часового Яра против нас воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. Это где-то 20−25 тысяч военнослужащих российских пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него", — рассказал он в эфире Суспільного.

Украинский военный говорит, что захватчики РФ не оставляют попыток захватить город, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике.

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"Вражеской российской армии в городе нет. Сейчас город наш. Ситуация вокруг города сложная, однако контролируемая, наши защитники и получают подкрепление, и стабилизируют полосу", — уточнил он.

Спикер оперативно-стратегической группировки войска Хортица пояснил, что враг дет на штурм без закрепления на позициях.

"То есть они поштурмовали и вернулись обратно. Это противник проводит как бы разведку, высчитывает места, где может быть слабое место, где ударить. Но Силы обороны наносят сокрушительные удары", — добавил Волошин.

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Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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