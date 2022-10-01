Полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз по взятию Одессы в "котел"

Россияне могут взять Одессу в "котел" / Фото Reuters

После окончания "зернового договора" в конце октября войска РФ могут атаковать с моря Одессу, сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в YouTube.

Также он предположил, что 20-тысячная группировка оккупантов на правобережной части Херсонской области не собирается покидать Херсон и может двинуться в сторону Одессы, несмотря на все усилия ВСУ по уничтожения вражеской группировки на Херсонском направлении.

"Брать Николаев им нет смысла. Они (россияне) будут его обходить, если будет поставлена такая задача", – отметил он.

По словам Свитана, дальше россияне пойдут или на порт "Южный", или на Вознесенск, а оттуда – на перерез трассы "Киев-Одесса", чтобы совершить попытку взять Одессу в котел.

При этом эксперт акцентировал внимание на раскачке ситуации в Молдове и последних ударов РФ по Одессе иранскими дронами-камикадзе.

Эскалация на фронте

На фронте в Украине в ближайшее время следует ожидать эскалации. Это произойдет из-за того, что в России провели мобилизацию и оккупанты будут пытаться делать определенные шаги, однако ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", — заявил Данилов.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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