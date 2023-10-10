'Польская' модель Гетманцева о налогообложении может уничтожить малый бизнес - СМИ

Инициатива председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниила Гетманцева о введении польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей может стать очередной попыткой уничтожить бизнес во время войны, говорится в статье УНИАН. К таким выводам СМИ побуждают факты, касающиеся предыдущих решений Гетманцева.
Гетманцеву припомнили его сравнение украинского бизнеса с "гусями, которых надо ощипывать".
В статье подчеркиваются, что предприниматели неоднократно призывали президента Владимира Зеленского лишить Гетманцева депутатского мандата.
Кроме того, Гетманцев, говорится в сообщении, по данным СМИ, имеет бизнес в Крыму, который наполняет бюджет России, и маму-миллионершу.
Отмечается, что Гетманцев был в центре скандала вокруг коррупционных схем "Укравтодора" времен Януковича. Журналисты тогда утверждали, что Гетманцев представлял интересы главы ведомства Демишкана.
В расследовании также рассказывалось о коррупционных схемах "Укравтодора" времен Януковича и связях его главы Владимира Демишкана с Гетманцевым.
Также уже в 2022 году Гетманцев отметился причастностью к необоснованному блокированию налоговых накладных.
Сегодня же, во время полномасштабного российского вторжения, Гетманцев хочет введения изменений в системе единого налога. Однако, говорится в статье, кроме слов, никаких аргументированных подтверждений не предоставляется.
"Более того, эта же система почему-то раньше работала и Гетманцева все устраивало, а вот на втором году полномасштабного вторжения почему-то срочно нужна "реформа", которая может вылиться в уничтожение тех самых представителей бизнеса, которые не переживут очередное "ощипывание", - говорится в публикации УНИАН.
В ответ представители бизнеса (в частности из-за риска возможных необоснованных проверок, санкционированных, по мнению предпринимателей, Гетманцевым) создали общественную организацию, которая будет заниматься решением этой проблемы.
Среди приоритетных задач называют изменение законодательства, построение нового диалога с властью и рейтинга недобропорядочных правоохранителей. Инициативу поддержали уже более 100 компаний.