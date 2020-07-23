В центре Полтавы мужчина угрожает взорвать гранату: полиция проводит спецоперацию

В центре города Полтава на улице Остапа Вишни сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию злоумышленника, угрожающего взорвать гранате.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - отмечается в сообщению.
На место событий прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Полиция просит местных жителей стараться держаться подальше от места резонансного события.
Стало известно, что причиной задержания мужчины стала его попытка угнать машину. В ходе задержания он достал гранату РГД-5 и теперь угрожает ее взорвать в том случае, если его будут пытаться арестовать.
Согласно последней информации, он взял в заложники полицейского и грозит устроить теракт.
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