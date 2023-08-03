Получил "Золотой крест" от Залужного: погиб сержант, который вывел 44 побратима с минного поля

Андрей Задорожный воевал с апреля 2022 года. Служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.

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Андрей Задорожный погиб в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: otyn-gromada.gov.ua

В боях с российскими оккупантами на Запорожье погиб сержант ВСУ Андрей Задорожный из Ивано-Франковской области. В свое время он вывел 44 побратима с минного поля под Бахмутом. За этот подвиг защитника Украины наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест". Трагическую новость о гибели воина сообщили в Отинийской громаде.

Военнослужащий Андрей Задорожный родился 10 декабря 1979 года. Жил в селе Ворона Отинийской громады на Коломыйщине.

В рядах ВСУ Задорожный воевал с апреля 2022 года. Служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.

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43-летний воин погиб 29 июля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

Валеий Залужный наградил Андрея Задорожного "Золотым крестом" / Фото: Facebook

У Андрея Задорожного остались жена Леся, 22-летняя дочь Диана, 15-летний сын Макар и мама.

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, побратимам по поводу гибели защитника Украины. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с вами преклоняем голову в глубокой скорби. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему каждого из нас!" – отметили в громаде.

Также в боях с российскими оккупантами на Запорожском направлении погиб житель Броваров Артем Цыбко. Ему был 31 год. Без отца осталась 8-летняя дочь защитника Украины, которую он очень любил.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб актер Евгений Светличный, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог".

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