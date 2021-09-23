"Понты будешь бить у себя на районе": преподавательница в Днепре обматерила студента за опоздание

Преподавательница обругала студента за опоздание / oboi.tochka.net

В Днепре преподаватель одного из местных колледжей красноречиво воспитала студента, который опоздал на лекцию на 3 минуты. Вероятно, такая ситуация случается не впервые.

Студент снял видео, когда он заходил в аудиторию, где его встречает преподавательница. Женщина в грубой форме объяснила парню, что опаздывать плохо и предупредила, что больше повторять и предупреждать не будет, потому что она "не Минздрав", передает "Dnepr.Info".

"Умножу на минус ноль. Так понятно? А понты свои дешевые будете колотить у себя на районе. Там, где вы – о******е пацаны. Все понятно?" – сказала преподавательница.

Видео парень опубликовал на канале в тиктоке "nosok 14488". Однако, впоследствии его удалил, потому что сейчас там нет ни одного видео.

В учебном заведение инцидент комментировать отказались.

"У нас собрание трудового коллектива. Все на нем. А после него у нас родительское собрание первокурсников. Простите", – сообщили в колледже в ответ на запрос ТСН.

К слову, преподаватель морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "языком фашистов и оккупантов" и "псячим". Преподавателя уволили. Детали – читайте здесь.