Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в Украине

Трамп, Зеленский / president.gov.ua, reuters

45 президенту США Дональду Трампу следует посмотреть на войну в Украине без "розовых очков".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, что он сказал бы Трампу, который поддержал и назвал "гениальными" действия главы Кремля до полномасштабного вторжения в Украину, чтобы помочь бывшему лидеру США понять Путина таким, каким его видит Украина и остальной мир.

"Он (Трамп – ред.) имел данные разведки, чтобы создать психологический профиль (Путина – Ред.), и поэтому на этой должности должен был понимать, кто такой Путин, что он пытается сделать, и какие будут делать шаги, чтобы этого добиться. Я считаю, что ему нужно смотреть на это не только с точки зрения, что это угроза для Украины. Что ж, Украина в его глазах слишком далека, но эта война не имеет такого расстояния, которое бы не могла охватить, поэтому я считаю, что ему нужно смотреть на ситуацию без "розовых очков", – сказал Зеленский.

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Также украинский президент выразил мнение, что такая позиция, вероятно, была выгодна Трампу для проведения внутренней политики, чтобы показать, что он "готов для поиска путей к диалогу и взаимопониманию с президентом России".

Что заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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