"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове

На мероприятие пришли украинские активисты и другие небезразличные граждане.
Вечером, 3 августа, в Киеве под зданием посольства Беларуси, которое расположено на улице Михаила Коцюбинского, организовали акцию памяти о главе Белорусского дома в Украине Виталие Шишове, которого нашли повешенным. В мероприятии приняли участие около 200 человек.
Как сообщается, среди участников акции есть и граждане Беларуси, которые выехали из страны из-за преследований со стороны режима непризнанного президента Александра Лукашенко.
Также на мероприятие пришли украинские активисты и другие небезразличные граждане. Часть участников решили скрыть свои лица, надев балаклавы.
К посольству стянули правоохранителей, которые оцепили здание.
По словам присутствующих, они не верят, что Шишов покончил с собой и считают, что к его убийству причастны белорусские власти и Лукашенко.
Также они призвали украинские власти разорвать дипломатические отношения с самозваными властями Беларуси, расследовать преступление против Шишова и наказать его убийц.
Участники акции зажгли файеры, также на ней выступила гражданская жена погибшего Божена Жолудь. Она призвала свергнуть власть в Беларуси, потому что мирный протест не дал результатов.
"Я прошу возложить цветы, плакать и начать не мирный протест. Взять наконец в руки вилы. Виталий хотел бы, чтобы мы поняли, что мирным путем у нас ничего не получится",– подчеркнула Божена.
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По ее словам, только с оружием в руках удастся победить режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Смерть Виталия Шишова - о чем ранее сообщал Главред:
Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.
Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.
Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:
Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.
Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.
В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.