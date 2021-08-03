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"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове

3 августа 2021, 21:19
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На мероприятие пришли украинские активисты и другие небезразличные граждане.

  • Акция из-за смерти Виталия Шишова
    Акция из-за смерти Виталия Шишова УНИАН
  • Акция из-за смерти Виталия Шишова
    Акция из-за смерти Виталия Шишова УНИАН
  • Акция из-за смерти Виталия Шишова
    Акция из-за смерти Виталия Шишова УНИАН
  • Акция из-за смерти Виталия Шишова
    Акция из-за смерти Виталия Шишова УНИАН

Вечером, 3 августа, в Киеве под зданием посольства Беларуси, которое расположено на улице Михаила Коцюбинского, организовали акцию памяти о главе Белорусского дома в Украине Виталие Шишове, которого нашли повешенным. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Как сообщается, среди участников акции есть и граждане Беларуси, которые выехали из страны из-за преследований со стороны режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Также на мероприятие пришли украинские активисты и другие небезразличные граждане. Часть участников решили скрыть свои лица, надев балаклавы.

К посольству стянули правоохранителей, которые оцепили здание.

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По словам присутствующих, они не верят, что Шишов покончил с собой и считают, что к его убийству причастны белорусские власти и Лукашенко.

Также они призвали украинские власти разорвать дипломатические отношения с самозваными властями Беларуси, расследовать преступление против Шишова и наказать его убийц.

Участники акции зажгли файеры, также на ней выступила гражданская жена погибшего Божена Жолудь. Она призвала свергнуть власть в Беларуси, потому что мирный протест не дал результатов.

"Я прошу возложить цветы, плакать и начать не мирный протест. Взять наконец в руки вилы. Виталий хотел бы, чтобы мы поняли, что мирным путем у нас ничего не получится",– подчеркнула Божена.

Читайте такжеСмерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии

По ее словам, только с оружием в руках удастся победить режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Смерть Виталия Шишова - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

убийство Виталий Шишов
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