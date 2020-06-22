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Пленки Деркача: Байден требовал от Порошенко осадить Гройсмана ради кредита МВФ

По данным нардепа Андрея Деркача, Джо Байден шантажировал Петра Порошенко и Украину кредитом от МВФ.

22 июня 2020, 17:13
Гройсман
Байден требовал от Порошенко осадить Гройсмана ради кредита МВФ / УНИАН

В понедельник, 22 июня 2020 года, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал новую часть аудиозаписей разговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

В частности, Байден якобы требовал от тогдашнего руководителя украинского государства надавить на премьер-министра Владимира Гройсмана ‒ чтобы тот неукоснительно выполнил требования Международного валютного фонда (МВФ).

Сперва Порошенко якобы обращался к Байдену с просьбой ‒ пускай процедура подписания гарантий займа от МВФ состоится во время визита в Украину тогдашнего руководителя Государственного департамента Джона Керри. Но быстро согласился на гораздо более формальную процедуру.

Читайте такжеПленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через ПорошенкоДалее, Байден ответил, что Украина не получит новый транш до того времени, пока премьер Гройсман не начнет выполнять требования МВФ.

"Это не сработает, пока Гройсман, с которым я говорил, и который в ходе беседы рассказал, что готов двигаться вперед, в Раде, не начнет выполнять требования МВФ. Просто будьте в процессе и смотрите, как он будет это делать", ‒ якобы заявлял он.

В ответ Порошенко якобы пообещал Байдену, что соберет Национальный совет по вопросам реформ, где и будет оказывать давление на украинских чиновников ради выполнения требований МВФ.

"Именно поэтому на следующей неделе я собираю специальное заседание Нацсовета реформ, где собирают оказывать давление для выполнения договоренностей с МВФ, которые были согласованы раньше", — подытожил он.

Напомним, в предыдущей, "майской" части пленок Андрея Деркача, Петр Порошенко якобы 13 мая 2016 года бахвалился в разговоре с Джо Байденом тем, что добился повышения коммунальных тарифов на 100% ‒ ровно на четверть выше, чем требовало руководство Международного валютного фонда (МВФ).

Джозеф Байден новости Украины пленки Деркача Петр Порошенко Владимир Гройсман
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