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Порошенко прибыл на допрос в ГБР и отказался давать показания

31 января 2022, 11:36

Экс-президент заявил, что Госбюро расследований занимается политическим преследованием оппозиции. Само дело Порошенко назвал "абсолютно пустым и никчемным".

Петр Порошенко
Петр Порошенко 31 января прибыл на допрос в ГБР / Reuters

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в понедельник, 31 января, прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос был запланирован на 11:00 и закончился очень быстро.

"Я (...) как законопослушный гражданин безусловно выполняю требования закона и прибыл на допрос", - сказал Порошенко под стенами ГБР, назвав дело, в котором его вызвали в бюро, "абсолютно пустым и никчемным".

"Никакого сотрудничества с моей стороны не будет..." - добавил он.

Уже в здании Госбюро расследований Порошенко встретил следователь. Экс-президент отметил, что тот занимается политическим преследованием оппозиции. Нардеп добавил, что будет ходатайствовать о его отводе в суде.

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Адвокат Порошенко уточнил, что "следствие установило все, что им нужно, так как они отказываются вызывать на допрос Зеленского, Арахамию и других, которые четкое высказывались по этому делу".

В Госбюро расследований подтвердили, что Петр Порошенко отказался давать показания следователю и отказался подписывать протокол о своём отказе.

"Любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования. Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс. Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях является обязанностью Порошенко (...) Отказ сотрудничать со следствием и давать показания может свидетельствовать о том, что Порошенко осознает свою вину, и именно поэтому пытается сорвать проведение законных процессуальных действий", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

Дело Порошенко

20 декабря Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций бывшему президенту Украины, народному депутату от Европейской Солидарности Петру Порошенко.

Ему инкриминируют "содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах. Тогда Порошенко предпочел не поставки угля из Африки, а поставки с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Координировал поставки, вероятно, Виктор Медведчук.

Документ подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Порошенко был вызван на допрос 23 декабря, однако политик уехал из страны, заявив, что вернется в январе. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву.

Позже суд наложил арест на имущество Петра Порошенко.

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Украину из Варшавы.

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