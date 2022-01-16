Порошенко анонсировал возвращение в Украину и оценил вероятность ареста

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Экс-президент Украины, лидер парламентской фракции Европейская солидарность Петр Порошенко заявил о намерении прийти на заседание Печерского райсуда, где будет слушаться его дело.

В ходе пресс-конференции в Варшаве он выразил уверенность в том, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

"Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для ареста", - заявил Порошенко.

По его словам, в понедельник собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева. При этом он отметил, что не доверяет этому суду.

"Если меня спросить, доверяю ли я Печерскому районному суду, то скажу, что нет", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.

"Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", - добавил политик.

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Дело Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.

Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, где находится до сих пор.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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