Порошенко забросали фальшивыми долларами под зданием суда, видео

Порошенко попал еще в одну курьезную ситуацию / УНИАН

Под зданием Печерского суда, где сегодня, 8 июля, избирается мера пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении главой разведки Сергея Семочко, в экс-главу государства бросили пачку фальшивых долларовых купюр.

В перерыве судебного заседания лидер партии Европейская солидарность вышел к своим сторонникам и произнес речь. Однако в один момент неизвестный мужчина метнул в Порошенко пачку фальшивых долларов.

Политик назвал мужчину провокатором и пообещал установить его личность.

"Этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим кто он и откуда взялся", - сказал Порошенко.

Напомним, в среду, 8 июля, Печерский районный суд города Киева избирает меру пресечения экс-главе государства Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы внешней разведки. Порошенко обвиняют в оказании давления на председателя СВР Егора Божка в процессе назначения Семочко.

Ранее Порошенко попал в другой курьезный инцидент – он сломал камеру оператору одного из СМИ во время рукопожатия со своими сторонниками.

Тем временем адвокат Порошенко Илья Новиков сделал заявление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы государства по заводу Кузня на Рыбальском.