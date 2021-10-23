"Пощады не ждите": в Генпрокуратуре и МВД предупредили COVID-фальсификаторов

Ирина Венедиктова сделала жесткое заявление / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора берет под личный контроль дела о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса.

"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки - сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю: от меня пощады не ждите", - написала Венедиктова в своем Facebook.

Читайте такжеВ Украине еще две области попали в "красную" зону карантинаГенпрокурор также отметила, что довела эту позицию всем без исключения прокурорам. Венедиктова подчеркнула, что производства взяты под личный контроль и будут доведены до приговоров.

В Украине открыто почти 800 уголовных дел за поддельные COVID-сертификаты

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал украинцев сообщать правоохранителям о случаях подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. В то же время в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102", — цитирует Монастырского пресс-служба МВД.

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Министр добавил, что ответственность всех причастных к подобным преступлениям граждан "будет неотвратимой".

Какое наказание за поддельный COVID-сертификат в Украине

штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы;

Медработникам, которые вносят ложные сведения в базы данных, — штраф до 68 тыс гривен или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность;

За изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов — штраф до 170 тыс гривен или лишение свободы до 3 лет.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек.