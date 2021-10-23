В Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницы

Коронавирус в Украине / Фото Reuters

В Одессе в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом, и некоторым больным с критической сатурацией приходится оставаться лечиться дома.

Об этом рассказала в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, руководитель благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова.

По ее словам, подавляющее большинство пациентов не были вакцинированы, а некоторые просто купили поддельные COVID-сертификаты. Те, кто был привит, находятся в группе риска и имеют различные хронические болезни.

"Из 600 пациентов 12 вакцинированы, но из них двое - с липовыми COVID-сертификатам. Все двенадцать - старше 75 лет с большим букетом хронических заболеваний. И только один летальный случай - бабушка 82 лет, с ишемической болезнью сердца, тяжелым диабетом, инсулинозависимая. Остальные, даже дыша кислородом, вышли из этого состояния и успешно выписались", - говорит Ножевникова.

Кроме того, при нынешней волне коронавируса увеличилось количество пациентов, нуждающихся в кислороде.

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"Тяжелые больные ждут места в реанимациях. Пациенты с критическими сатурациями 75-78 - дома, поскольку в больницах все занято", - рассказала волонтер, назвав ситуацию с нехваткой койко-мест в клиниках "полной катастрофой".

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Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.