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"Послание Путину": у Зеленского ответили на заявление президента Индонезии

30 июня 2022, 21:30

Накануне глава Индонезии побывал в Киеве, а сегодня отправился в Москву.

Зеленский, Путин
Зеленский и Путин / president.gov.ua

Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к главе Кремля Владимиру Путину, то сделал бы это публично.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что таким заявлением Никифоров отреагировал на слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.

"Что касается любых посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал пресс-секретарь главы государства, передает РБК-Украина.

Накануне глава Индонезии побывал в Киеве, а сегодня отправился в Москву. Как рассказал Никифоров, главной темой встречи Видодо с Зеленским было блокирование украинских портов российским флотом.

"Индонезия - один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины... Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Зеленский в деталях рассказал Видодо", - отметил он.

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Саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Индонезии на саммите G20.

Встреча пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский. Теперь согласием ответил Путин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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