УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо Украины

29 июня 2022, 18:36

Начиная с марта мир переосмыслил войну в Украине, а Киев тем временем продолжает ежедневно общаться с советниками.

Подоляк
Михаил Подоляк / military.az, Офис президента

Проигрыш России в войне против Украины, является главной целью всего цивилизованного мира. Об этом сказал советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин (Владимир Путин, глава Кремля, - ред.) побеждает". Ага, точно побеждает. Это ирония", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, эти же самые пессимисты не верили в то, что Киев продержится более 3 суток с начала полномасштабного вторжения России, Европа введет нефтяное эмбарго, а Украина получит тяжелую технику от НАТО.

В то же время реальность, является несколько иной. Начиная с марта мир переосмыслил войну в Украине, а Киев тем временем продолжает ежедневно общаться с советниками, членами парламента и представителями западных стран.

"То, что Путин должен позорно проиграть эту войну, - абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ - безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны", - добавил Подоляк.

Украина, как отметил советник главы Офиса президента, не планирует принимать никакие компромиссы и идти на уступки. Наша страна вернет временно оккупированные территории военным путем, поскольку имеет собственный военный расчет на этот счет.

"Все, что для этого нужно, - конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", - пишет Подоляк.

Читайте такжеСтрах и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал президента РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в инфляции и назвал войну против Украины, дескать, "спасательным кругом" для западного мира. Чиновник отметил, что теперь Путин, который стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, придумал якобы оправдание своей людоедской войне.

Также Подоляк разнес Лаврова, сказавшего, что, мол "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". По словам советника главы Офиса, россияне должны прекратить вести себя как варвары из Средневековья, и тогда с ним будет разговор.

Читайте также:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – Ходжес

19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС: что это значитВидео

18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

Реклама
18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

17:27

В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

17:17

Украина и НАТО, угроза РФ и 300 тысяч войск на востоке Европы: итоги саммита Альянса в Мадриде

17:15

"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому ЛукашенкоВидео

17:04

Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

17:04

Возможное вторжение войск Лукашенко в Украину: политолог назвал главную задачу УкраиныВидео

16:51

Пытались убежать, но не получилось: ВСУ разгромили штаб оккупантов ударами М777Видео

16:19

Гороскоп на июль 2022 для Скорпионов: что принесет экватор лета в любви, на работе и финансахВидео

16:05

Огурцы будут вкусные и хрустящие: 4 правила при выборе огурцов для засолки

16:00

Дожмет ли Путин Лукашенко и ввяжется ли Беларусь в войну с Украиной – интервью с ЗолотаревымВидео

Реклама
15:57

"Спала, когда прилетела ракета РФ": Осадчая показала погибшую на Николаевщине 6-летнюю девочкуВидео

15:55

Какую профессию выбрать: что делать, если не знаешь, куда пойти учиться

15:52

Почему снятся кошмары и как от них избавиться

15:45

Россия может напасть на Польшу, Молдову и страны Балтии: Зеленский предупредил НАТО об ударе МосквыВидео

15:40

Почти 70-летняя Успенская показала свое тело в купальникеВидео

15:23

Украину атакует огромный град и налетит смерч: синоптики назвали дату непогодыВидео

15:14

Тернополянке вручили повестку посреди улицы: ей пришлось идти в военкомат

15:07

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в бедуВидео

14:58

Либо победа Киева, либо война Альянса с РФ в будущем: Зеленский призвал решить вопрос Украины в НАТОВидео

14:18

Украина получит еще 12 САУ Caesar и Panzerhaubitze – от Франции, Германии и Нидерландов

14:13

Будут бить оккупантов в радиусе до 300 км: Норвегия передаст Украине мощные ракетные системы M270

13:59

РФ может напасть на Европу: глава Минобороны Британии сказал, какой стране грозит опасностьВидео

13:57

Вступление Украины в НАТО будет рассмотрено после победы Киева в войне с Россией – АльянсВидео

13:41

"Никто не хочет воевать, задолбали": в оккупированной Макеевке жена не дала забрать мужа на войнуВидео

13:40

Очень важно обеспечить поражение России в Украине - Лиз ТрассВидео

13:33

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

13:31

У Путина "синдром маленького мужчины", смотрит на себя "взглядом мачо" - министр обороны БританииВидео

13:08

Союзники по НАТО будут передавать Киеву оружие столько, сколько необходимо - ШольцВидео

13:05

Российский вертолет "самоликвидировался" в Запорожской областиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 июня 2022: Львам –денежная удача, Стрельцам – успех в делах, Рыбам – хорошие новостиВидео

Реклама
12:49

Ракетные удары по Украине мешают готовиться к контрнаступлению - АрестовичВидео

12:39

Раздор в окружении Путина: пресс-секретаря президента РФ Пескова бросила женаВидео

12:39

"Данилко обгадил нашу страну": в России истерика из-за новой песни Сердючки

12:30

"В ГРУ берут умственно отсталых": оккупанты опозорились фейком о ракетном ударе по КременчугуВидео

11:54

Продались оккупантам: мелитопольцы готовы убивать соседей за 100 тысяч рублейВидео

11:49

83-летняя жительница Одессы отдала военным стиральную машинку и деньги с пенсииВидео

11:45

Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

11:34

"Там, где мы теряем одного человека, РФ теряет пять": Зеленский рассказал о потерях в войнеВидео

11:16

Контрнаступление в разгаре: ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области - ISWВидео

10:59

В российском музыкальном рейтинге "Hot list" лидируют Тина Кароль и Ани Лорак

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять