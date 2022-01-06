После предновогоднего застолья в Одессе умер военный, еще двое госпитализированы

Солдаты были пьяными / УНИАН

В Одессе после предновогоднего торжества умер военный. По этому делу проводится расследование о возможной причастности командования к гибели военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, трагедия случилась 30 декабря.

В тот день командование устроило для подчиненных предновогоднее застолье прямо на территории воинской части.

В итоге трое солдат-контрактников были сильно пьяными. Один из них потерял сознание и умер, а двое попали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии.

"Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту "небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Реклама

На данный момент назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Воинский учет для женщин

В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в законе о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

Читайте также: