"Последнее предупреждение Путину": онлайн-трансляция Право на владу

Право на владу возвращается в эфир спустя сутки.
В четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале 1+1 выйдет в прямой эфир общественно-политическое ток-шоу Право на владу.
В прямом эфире Наталия Мосейчук с приглашенными экспертами и политиками проанализирует актуальную политическую ситуацию в стране и обсудит, какие настроения сформировались в обществе из-за угрозы вторжения агрессора.
Гостями эфира станут:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Александр Павлюк, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ;
- Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Юлия Тимошенко, глава партии ВО "Батькивщина";
- Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная (Луганская область);
- Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019);
- Юлия Латынина, журналистка, писательница (Россия);
- Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина";
- Остап Дроздов, журналист;
- Владимир Горянский, народный артист Украины.
Автор: Мария Тупик