"Последнее предупреждение Путину": онлайн-трансляция Право на владу

Право на владу

В четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале 1+1 выйдет в прямой эфир общественно-политическое ток-шоу Право на владу.

В прямом эфире Наталия Мосейчук с приглашенными экспертами и политиками проанализирует актуальную политическую ситуацию в стране и обсудит, какие настроения сформировались в обществе из-за угрозы вторжения агрессора.

Гостями эфира станут: