Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины

Начало вакцинации украинцев от коронавируса может сдвинуть дату восстановления безвиза, отметила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.
В ближайшей перспективе Евросоюз не станет восстанавливать безвизовый режим для Украины.
Посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен уточнила, что речь идет о месяцах отсрочки. В то же время начало вакцинации украинцев от коронавируса может сдвинуть дату восстановления безвиза, добавила она.
"Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", – цитирует Интерфакс Фельдхузен.
Читайте такжеУгроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с ЕвропойПри этом дипломатка добавила, что страны ЕС учитывают эпидемиологическую ситуацию не в течение последних недель – а за более длительный период, "потому что дать разрешение, а через две недели забрать – это тоже плохо".
Фельдхузен также отметила, что "это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве".
Безвиз и вакцинация: новости
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