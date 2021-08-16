Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

В Луцке 19-летняя девушка выпала из окна на шестом этаже / ГУ НП в Киевской области

В Луцке с шестого этажа новостройки выпала 19-летняя девушка. От травм она скончалась еще до приезда медиков. В этот день погибшая вместе с подругами праздновала день рождения, девушки выпили немало спиртного.

По словам одной из подруг погибшей, когда они легли спать, то услышали грохот на балконе. Когда прибежали посмотреть, что случилось, внизу, на мостовой, увидели тело девушки, передает ТСН.

Инцидент расследуют правоохранители. Полиция проверяет несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство.

Как рассказала пресс-секретарь Волынской полиции Марина Балдыч, накануне смерти девушка употребляла алкогольные напитки и поссорилась со своим парнем. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства и детали трагедии.

Как сообщал Главред, сразу два несчастных случая произошли с маленькими украинцами - трехлетние малыши выпали из окна в Николаеве и Одессе. Один из них погиб, за жизнь второго - борются врачи.

В Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на седьмом этаже, выпал ребенок, которому было два года. У малыша не было шансов выжить. Очевидцы утверждали, что во время трагедии отец малыша дома спал пьяный.