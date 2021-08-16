УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

16 августа 2021, 09:18
Прослушать новость
Остановить

Инцидент расследуют правоохранители. Полиция проверяет несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство.

Самоубийство, окно
В Луцке 19-летняя девушка выпала из окна на шестом этаже / ГУ НП в Киевской области

В Луцке с шестого этажа новостройки выпала 19-летняя девушка. От травм она скончалась еще до приезда медиков. В этот день погибшая вместе с подругами праздновала день рождения, девушки выпили немало спиртного.

По словам одной из подруг погибшей, когда они легли спать, то услышали грохот на балконе. Когда прибежали посмотреть, что случилось, внизу, на мостовой, увидели тело девушки, передает ТСН.

Инцидент расследуют правоохранители. Полиция проверяет несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство.

Как рассказала пресс-секретарь Волынской полиции Марина Балдыч, накануне смерти девушка употребляла алкогольные напитки и поссорилась со своим парнем. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства и детали трагедии.

Как сообщал Главред, сразу два несчастных случая произошли с маленькими украинцами - трехлетние малыши выпали из окна в Николаеве и Одессе. Один из них погиб, за жизнь второго - борются врачи.

В Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на седьмом этаже, выпал ребенок, которому было два года. У малыша не было шансов выжить. Очевидцы утверждали, что во время трагедии отец малыша дома спал пьяный.

полиция новости Украины самоубийство
Сейчас вы просматриваете новость «Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Леся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фотоЛеся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фото Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый СпасПриметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успехГороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Как украинцев еще глубже загоняют в "тень"Как украинцев еще глубже загоняют в "тень" Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню НезависимостиУкраинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости

Последние новости

09:43

Последние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали

09:18

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

09:01

Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

08:57

Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова Видео

Реклама
08:48

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

08:26

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

08:26

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

08:07

Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

07:26

Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна Видео

07:00

Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Видео

06:53

Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

06:04

Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана мнение

05:30

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

04:51

Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата Видео

04:10

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

03:30

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

02:50

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

02:28

Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия Видео

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

Реклама
01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

21:44

Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака Видео

21:41

Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

21:25

Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле мнение

21:15

Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы Видео

21:11

Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу Видео

20:41

В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

20:21

В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле Видео

20:19

В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар Видео

19:51

В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса Видео

19:42

Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

19:06

"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

Реклама
18:54

Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

18:42

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, убытки или возвращение долгов Видео

18:32

В полиции рассказали подробности гибели мэра Кривого Рога

17:49

Найден мертвым мэр Кривого Рога

17:03

На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

16:27

Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон Видео

15:48

"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

15:30

Умер отец Виталия Козловского

15:04

Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

14:45

Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять