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Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна

16 августа 2021, 07:26
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Оба малыша были не сами в квартире во время падения. Один маленький украинец погиб, за жизнь второго борются врачи.

открытое окно, ребенок
В Николаеве ребенок полез за игрушкой и выпал из окна / Фото pixabay.com

Сразу два несчастных случая произошли с маленькими украинцами - трехлетние малыши выпали из окна в Николаеве и Одессе. Один из них погиб, за жизнь второго - борются врачи.

В Николаеве ребенок выпал из окна четвертого этажа. В этот момент малыш был дома с бабушкой, но женщина уснула. Когда внук полез в окно за выпавшей игрушкой, то сам упал вниз. Скорую вызвали прохожие. Ребенок сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает ТСН.

А в Одессе трехлетний малыш выпал из окна третьего этажа и погиб. Трагедия произошла в съемной квартире недалеко пляжа Аркадия, где отдыхала семья киевлян.

Взрослые пошли в магазин, а с ребенком остались две старшие сестры. Пока девочки вышли в другую комнату, малыш залез на подоконник, где было открыто окно. Падение оказалось смертельным - ребенок погиб.

Как сообщал Главред, в Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на седьмом этаже, выпал ребенок, которому было два года. У малыша не было шансов выжить. Очевидцы утверждали, что во время трагедии отец малыша дома спал пьяный.

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