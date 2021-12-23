Постановка женщин на воинский учет: военкоматы сами будут определять процедуру

В Минобороны предполагают, что женщины смогут встать на воинский учет электронно / УНИАН

Министерство обороны Украины расширило перечень профессий и специальностей, представители которых должны стать на воинский учет как военнообязанные. Алгоритм того, как женщинам встать на воинский учет, должен быть разработан к концу следующей недели.

Такой алгоритм и дополнительная информация будут публиковаться на сайтах военкоматов или Министерства обороны. Об этом рассказала советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова, пишет Громадське радіо.

Она отметила, что каждый военкомат сам определяет, как именно ставить женщин на воинский учет.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайтах военкоматов", – сказала Воронкова.

Она предполагает, что на учет можно будет стать и электронно.

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"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, – чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", – добавила советник заместителя министра обороны.

Украинских женщин ряда профессий обязали встать на воинский учет

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, в котором утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые обязаны состоять на воинском учете. Приказ №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 3 декабря 2021 года.

Согласно документу, на воинский учет должны стать представительницы 35 сфер деятельности, охватывающих почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела. Среди перечня, например, есть врачи, юристы, журналисты, программисты, соцработники, работники ресторанов и отелей, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и многие другие.

Полный список профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет, доступен по ссылке.

В Минобороны объснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

Если женщина не станет на воинский учет, работодателя оштрафуют

Работодатели теперь должны будут контролировать наличие документов о пребывании на воинском учете у всех своих работников – как у мужчин, так и у женщин. Если же примут на работу работника без пребывания на учете, могут получить штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сумма штрафа составит от 5100 до 8500 грн.

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