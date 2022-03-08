"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к Киеву

Российские захватчики уже начали прибегать к угрозам местным властям.
На тринадцатый день войны России против Украины обстановка в Киевской области остается напряженной.
Враг пытается захватить Киев и постоянно обстреливает его окрестности, сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Он подчеркнул, что Киевская область продолжает стоять на защите столицы.
"Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты. Здесь постоянно ведутся бои. Российский оккупант продолжает накапливать войска и технику и обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру", - заявил Кулеба во время брифинга.
Также он отметил, что российские захватчики прибегают к угрозам - они запугивают голов общин расправой и требуют сдавать населенные пункты.
"Этого не будет. Нас не запугать. Мы не будем отступать. Мы чувствуем, что враг устал и деморализован", - подчеркнул глава киевской ОВА.
Читайте такжеМощные взрывы и море огня: под Киевом разгромили группировку оккупантов РФРанее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему не уехал из Киева во время вторжения России в Украину. Глава государства отметил, что является избранным украинским народом президентом и поэтому не планирует покидать страну даже из-за опасности своей жизни.
Также мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международным организациям и резко осудил их из-за игнорирования вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Как отметил Резников, оккупанты открывают огонь и против жителей европейских стран, которые сегодня находятся на территории Украины.
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