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Потоп на Закарпатье: мощный удар стихии превратил улицы в бушующие реки

11 июля 2021, 17:58
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Интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в реках Карпатского региона.

На Закарпатье обрушилась стихия / dsns.gov.ua

В западных областях Украины после интенсивных осадков произошло подтопление дворов, жилых домов и хозяйственных построек.

Подтопления на Закарпатье

В Раховском районе в четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Н 09 Мукачево-Львов (протяженностью 30 м), сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 12:30 11 июля подтоплений на территории Раховского района не выявлено. Пострадавших и погибших в результате стихии нет, данные о последствиях непогоды уточняются.

/ dsns.gov.ua

На Прикарпатье реки вышли из берегов

Кроме того, в Ивано-Франковской области интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в реке Быстрица Надворнянская.

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Поэтому в течение вечера субботы прикарпатские спасатели выезжали на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек.

/ dsns.gov.ua

Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них – 6 детей, и самостоятельно не могут добраться до берега. Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке добрались к месту нахождения людей и осуществили меры по их спасению.

/ dsns.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Стебный, которое находится в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области в субботу, 10 июля, улица превратилась в бурную реку. В населенном пункте в воде оказались несколько домов.

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