Повышение минималки учителей заморозят: что известно о планах Кабмина

Повышение минимальных зарплат учителям планируется отложить / УНИАН

В Украине повышение минимальных зарплат учителям планируется отложить еще на один год.

Об этом идет речь в проекте постановления Кабмина, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов.

В соответствии с документом, правительство планирует приостановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие постановления будет отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Проектом постановления предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

/ spo.fpsu.org.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это является оптимистическим сценарием.