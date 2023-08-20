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Появились подробности вчерашних взрывов под Киевом с детонацией

Яна Ставская
20 августа 2023, 18:04 обновлено 20 августа, 18:11
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Местные жители якобы слышали около 20 взрывов.
Появились подробности вчерашних взрывов под Киевом с детонацией
Граждан призвали не приближаться к месту происшествия / Коллаж: Главред. Фото: ГосЧС, скриншот

В результате взрывов на складе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области 19 августа есть погибшие.

В комментарии "Суспильному" пресс-секретарь областной полиции Ирина Прянишникова уточнила, что в результате происшествия 19 августа погибли четыре работника центра.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, взрывы прогремели во время экспертизы специалистами центра взрывоопасных предметов. Произошла детонация.

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Местные утверждают, что слышали около 20 взрывов. Чрезвычайные службы перекрывали дорогу и не выпускали людей.

Что известно о взрывах под Киевом

Взрывы в Киеве прогремели в субботу, 19 июля. Очевидцы публиковали фотографии большого столба дыма, который надвигался со стороны окраин города. Предварительно утверждалось, что инцидент имел "бытовой" характер.

Но позже стало известно, что произошло возгорание складского помещения МВД в Петропавловской Борщаговке. О раненых или погибших информации не поступало.

Городские власти сразу отметили, что инцидент не связан с "прилетом". Граждан призвали не приближаться к месту происшествия "ради собственной же безопасности".

В то же время предыдущие дни и недели российские захватчики неоднократно атаковали Киевскую область и столицу дронами-камикадзе.

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