Появились уникальные кадры освобождения украинских пленных

Обмен пленными / скриншот

Служба безопасности Украины показала уникальные кадры обмена пленными, который состоялся в среду, 21 сентября.

Судя по кадрам, обмен пленными проводился в Репкинском районе Черниговской области, граничащий с Беларусью.

По времени он проводился с утра и до позднего вечера.

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой, - говорится в подписи к видео.

В СБУ отметили, что обмен пленными исторический момент.

"Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали - о них не забудут и обязательно вернут домой", - отметили в СБУ.

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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