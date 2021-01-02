Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского

Новогодняя речь главы Кремля оказалась на седьмом месте по запросам.
Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало весьма популярным в украинском сегменте YouTube и Google по количеству запросов.
В Google запрос "Поздравление Путина 2021" оказался на седьмом месте по популярности, а вот новогодняя речь президента Владимира Зеленского не вошла в первую десятку.
Отметим, также в поисковике Google 31 декабря среди граждан Украины по числу запросов фраза "С новым годом 2021" обошла аналогичную на украинском языке. В десятке наиболее популярных запросов оказались "Московское время" и "Пугачева".
Читайте также"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике ЗеленскогоВ украинском сегменте YouTube поздравление Зеленского также не пользуется особой популярностью. Украинцы искали в новогоднюю ночь программу Голубой огонек и клип рэпера Моргенштерна. Самым востребованным видео в Новый год в Украине названо российское комедийное шоу Что было дальше.
В ночь с 31 декабря на 1 января в пятерку лидеров по запросам попали последний выпуск YouTube-канала вДудь с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу Вечерний квартал.
Новогоднее обращение Зеленского 2021:
Напомним, новогоднее обращение президента Владимира Зеленского резко раскритиковали в украинском сегменте соцсетей, поскольку весь смысл ролика заключался в присутствии большого количества детей, к которым обращался глава государства.
Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.