Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского

Путин не теряет позиции в Украине / Reuters

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало весьма популярным в украинском сегменте YouTube и Google по количеству запросов.

В Google запрос "Поздравление Путина 2021" оказался на седьмом месте по популярности, а вот новогодняя речь президента Владимира Зеленского не вошла в первую десятку.

Отметим, также в поисковике Google 31 декабря среди граждан Украины по числу запросов фраза "С новым годом 2021" обошла аналогичную на украинском языке. В десятке наиболее популярных запросов оказались "Московское время" и "Пугачева".

Читайте также"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике ЗеленскогоВ украинском сегменте YouTube поздравление Зеленского также не пользуется особой популярностью. Украинцы искали в новогоднюю ночь программу Голубой огонек и клип рэпера Моргенштерна. Самым востребованным видео в Новый год в Украине названо российское комедийное шоу Что было дальше.

В ночь с 31 декабря на 1 января в пятерку лидеров по запросам попали последний выпуск YouTube-канала вДудь с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу Вечерний квартал.

Новогоднее обращение Зеленского 2021: