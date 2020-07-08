Пожары на Луганщине: выяснились жуткие подробности гибели людей

Выяснились подробности гибели людей во время пожаров / lg.dsns.gov.ua

В понедельник днем, 6 июля, в Новоайдарском районе Луганской области возле села Осколоновка произошел пожар на территории Ахтырского и Боровского лесничеств, огонь охватил около 50 гектаров леса.

В Нацполиции заявили, что большинство погибших во время жутких пожаров, задохнулись. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщается в Telegram Министерства внутренних дел. Он уточнил, что всего зарегистрировано пять смертей.

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"Первый – гражданин в поселке Смоляниново 1957 года рождения, два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 1953 и 1955 годов рождения. Сегодня в 7:00 в Новоайдарской больнице умер гражданин, получивший на 70% термическое поражение тела. Около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, наш гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля, и наступила смерть", – отметил Клименко.

В свою очередь в Офисе генерального прокурора заявили, что открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители рассматривают три основные версии причины масштабных смертельных пожаров в Луганской области.