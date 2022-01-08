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Пожилым разрешат тратить "тысячу Зеленского" на лекарства: когда начнутся выплаты

8 января 2022, 18:57
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Украинцы израсходовали более 700 млн грн выплат по 1 тыс. грн в рамках госпрограммы єПідтримка.

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В Украине разрешат тратить "тысячу Зеленского" на лекарства / УНИАН

Полностью привитым от коронавируса украинцам дадут возможность тратить на лекарства тысячу гривен, выплаченные по программе єПідтримка. Сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины.

Такие изменения в программе произойдут во второй половине января 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств", - сказано в сообщении.

В Минэкономики уточнили, что украинцы израсходовали более 700 млн грн выплат по 1 тыс. грн в рамках госпрограммы єПідтримка, из них 250 млн грн израсходовали в книжных магазинах, 210 млн грн - в кинотеатрах, еще 90 млн грн - на покупку железнодорожных, авиа и пассажирских перевозок.

"За первые две недели работы программы єПідтримка свыше 6,2 млн украинцев подали заявки в Дие на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили", – указало министерство.

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Помимо указанного 87 млн грн были израсходованы на покупку билетов в театры, на концерты или на другие развлекательные услугу, 59 млн грн - на спорт.

"В целом с начала работы программы єПідтримка гражданам выплачено уже почти 6 млрд грн", – добавили в Минэкономики.

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Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Іzibank;
  • Райффайзен Банк;
  • Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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