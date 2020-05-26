Укрзализныця назвала "карантинные" правила допуска в поезда

Укрзализныця назвала условия допуска пассажиров в поезда / cfts.org.ua

Сегодня в Укрзализныце рассказали о том, что открывают продажу билетов на скоростные поезда, которые запустят уже с 1 июня.

В пресс-службе компании заверили, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в масках и после измерения температуры тела.

"Укрзализныця начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня", - говорится в сообщении.

Так, продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года.

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"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что с 22 мая в Украине ослабили карантин, но не для всех областей. В частности, только в 13 регионах разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки.

Как сообщалось, Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити +.