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Предателя догнала карма: ВСУ уничтожили командира взвода оккупантов из Луганска с позывным Сват

10 июня 2022, 13:50

ВСУ продолжают уничтожать военных, которые предали Украину в 2014 году.

ВСУ уничтожили командира взвода оккупантов из Луганска / скриншот,

В Украине был ликвидирован командир взвода "2-го армейского корпуса" оккупантов из Луганска Игоря Святца с позывным "Сват".

Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил в Telegram-канале офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Псевдокапитан стал "грузом 200". Предателя догнала карма", – сообщил Штефан в подписи к фото оккупанта.

Напомним, в России похоронили погибшего в Украине военного 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Жаната Рысмуханбетова. Он стал по меньшей мере 52-м ликвидированным оккупантом из этого подразделения.

Читайте такжеСработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на ДонбассеНапомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

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