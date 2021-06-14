Некоторым преподавателям "универститета Зеленского" хотят платить $4000 зарплаты

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский планирует, что для лучших преподавателей президентского "университета будущего" зарплата будет стартовать с 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Радио Свобода, отметив, что перед тем, как точно озвучивать будущие зарплаты преподавателей вуза, нужно разработать концепцию его работы.

Читайте такжеЧто не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего"Однако Шкарлет добавил, что в разговоре президент назвал сумму в 4 тысячи, которые нужно обеспечить хотя бы для ведущих специалистов этого учебного заведения.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - подчеркнул министр.

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского в процессе обсуждения эксперты говорили о якобы возможности обеспечить украинским учителям заработную плату на уровне 4 тысячи долларов.

Планы по "президентского университета"

В конце мая Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.

"Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных приоритетных актуальных направлениях. Направлениях настоящего и завтрашних вызовов", - рассказал президент во время Всеукраинского форума"Украина 30. Образование и наука".

По его словам, университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, по искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.