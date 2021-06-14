Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020

Владимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины от Нидерландов / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение национальной сборной в матче первого тура группы C на Евро-2020.

Глава государства выразил надежду, что сборная Украины одержит победу в следующих матчах.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше. Впереди - две важные игры и победа. Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это - про Украину. Ибо это сегодня - про вас", - написал Зеленский в Instagram.

Как сообщал Главред, сборная Украины потерпела обидное поражение в первом туре чемпионата Европы. Матч Нидерланды-Украина завершился со счетом 3:2.

После матча главный тренер украинской команды Андрей Шевченко прокомментировал игру в Амстердаме. Он сказал, что доволен игрой, и добавил, что нужно готовиться к матчу с Северной Македонией.

На Евро-2020 украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня), и Австрией (21 июня).

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020:

Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.

В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.

Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".

11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.

Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.