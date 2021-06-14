УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020

14 июня 2021, 06:33

Накануне украинские футболисты в стартовом матче Евро-2020 проиграли сборной Нидерландов со счётом 2:3.

Форма сборной Украине умеет шокировать - Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины от Нидерландов / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение национальной сборной в матче первого тура группы C на Евро-2020.

Глава государства выразил надежду, что сборная Украины одержит победу в следующих матчах.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше. Впереди - две важные игры и победа. Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это - про Украину. Ибо это сегодня - про вас", - написал Зеленский в Instagram.

Как сообщал Главред, сборная Украины потерпела обидное поражение в первом туре чемпионата Европы. Матч Нидерланды-Украина завершился со счетом 3:2.

После матча главный тренер украинской команды Андрей Шевченко прокомментировал игру в Амстердаме. Он сказал, что доволен игрой, и добавил, что нужно готовиться к матчу с Северной Македонией.

На Евро-2020 украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня), и Австрией (21 июня).

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020:

Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.

В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.

Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".

11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.

Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.

Владимир Зеленский Евро-2020 новости Украины новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в ГрузииТелеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистниковГороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Гороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомстваГороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства "Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое видео"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое видео

Последние новости

06:34

Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

06:33

Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020 Видео

06:02

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

05:28

Визит в Вашингтон и компенсация за СП-2: Илларионов рассказал, как Зеленский достучался до США Видео

05:02

Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению и запоминанию Видео

Реклама
04:22

Модные правила для женщин после 40 лет, которые можно нарушить Видео

03:50

В рубашке родились: в Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе Видео

03:02

О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

02:42

GSC Game World запустила предварительные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

02:16

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

01:46

Microsoft зажгла на E3 2021: все анонсы и трейлеры Видео

01:37

Украине грозит четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

01:07

Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 Видео

00:51

Как избавиться от заложенности носа - ответ медика Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

00:06

Киевская блогерша попала в новый скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире Видео

13 июня, воскресенье
23:51

Украина проиграла в невероятном матче Нидерландам на Евро-2020 Фото

23:26

Square Enix анонсировала новую Final Fantasy в духе Dark Souls Видео

23:15

Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис Видео

22:58

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

Реклама
22:38

Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде Видео

22:37

Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики" Видео

22:10

Разбил нос и уничтожил вещи: в Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину

21:54

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину Видео

21:43

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый геймплей и назвали дату выхода игры Видео

21:41

Создатели Dishonored и Prey анонсировали новую игру про вампиров Видео

21:31

Умер известный украинский писатель Видео

21:27

Анонсирована Forza Horizon 5: место действия, трейлер и дата выхода Видео

21:15

Авторы Atomic Heart презентовали новый трейлер игры под саундтрек группы "Мираж" Видео

21:01

Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020 Видео

20:51

DICE представила первый геймплей Battlefield 2042 Видео

20:39

Опубликован кинематографический трейлер долгостроя от Bethesda – Starfield Видео

20:24

Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове Видео

20:00

Приключенческий боевик в духе Dark Souls можно бесплатно забрать в Steam Видео

19:51

Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным Видео

19:39

Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание Видео

19:23

Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу мнение

19:22

Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение Видео

19:20

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер Видео

19:18

Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти Видео

Реклама
18:51

Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

18:45

Анонсирована игра про Бабу-Ягу Видео

18:02

На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке Видео

18:00

Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев Видео

17:57

Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

17:46

"Слишком любила жизнь": подробности гибели украинской модели в Турции Видео

17:34

В России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ Видео

17:33

Ubisoft представила первый трейлер горячо ожидаемой игры по "Аватару" Видео

16:45

В Киеве разбился известный тренер по бодибилдингу Фото Видео

16:35

СМИ узнали, как из-за давления Газпрома УЕФА запретила "Героям слава" для сборной Украины Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять