Пресс-секретарь Путина посетил пещеру в Крыму

Песков приехал на отдых в Крым / УНИАН

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская фигуристка украинского происхождения Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото, сделанные во время отдыха в аннексированном Крыму.

На снимке Навка позирует вместе с Песковым и дочерью.

"Крым и без города-пещеры? Невозможно! Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-кермен", – подписала она снимки.

Комментируя свой внешний вид, Навка подчеркнула, что причиной ее кажущегося округлившимся живота стала сумка.

"Под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению", – резюмировала она.

Читайте такжеПесков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса

Накануне Песков заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным с точки зрения международного права и законодательства Украины, которое действовало в тот момент на территории полуострова.

По словам Пескова, у Крыма был якобы "особый статус".

Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству, для посещения Крыма необходимо получить одобрение в компетентных органах Украины.

Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее писал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.

Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.

Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.