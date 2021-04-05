Пресс-секретарь Путина посетил пещеру в Крыму

Спикер Кремля Дмитрий Песков отдыхает в аннексированном Россией Крыму.
Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская фигуристка украинского происхождения Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото, сделанные во время отдыха в аннексированном Крыму.
На снимке Навка позирует вместе с Песковым и дочерью.
"Крым и без города-пещеры? Невозможно! Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-кермен", – подписала она снимки.
Комментируя свой внешний вид, Навка подчеркнула, что причиной ее кажущегося округлившимся живота стала сумка.
"Под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению", – резюмировала она.
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Накануне Песков заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным с точки зрения международного права и законодательства Украины, которое действовало в тот момент на территории полуострова.
По словам Пескова, у Крыма был якобы "особый статус".
Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству, для посещения Крыма необходимо получить одобрение в компетентных органах Украины.
Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.