"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме

В Украине планируют принять закон о референдуме / Reuters

2020-й и 2021-й годы – не лучший период для принятия закона о народовластии, заявил экс-зампред Центризбиркома Андрей Магера.

В комментарии Главреду он выразил сомнение в том, что референдум может решить вопрос Конституционного суда.

"Ведь это не им должны решать вопросы назначения судей на вакантные должности - трех судей до сих пор не назначили. Не им должны решать и вопросы неконституционных отдельных положений закона "О предотвращении коррупции". Все это - работа парламента. Именно он должен урегулировать эти вопросы на законодательном уровне и через законодательную процедуру. Причина зуда тех, кто хочет принять закон о референдуме – это возможность сбросить с себя ответственность за состояние дел в стране, ведь они имеют парламентское большинство, президента и "свое" правительство, а отвечать за ситуацию в стране никто из них не хочет", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, закон, если его примут, не решит ни одного кризиса, а наоборот, может породить новый, при котором может возникнуть конфликт среди политических элит: "И референдумом этот конфликт точно не решается. Этот конфликт должен решаться с помощью консенсуса – то есть это то, о чем должны договариваться, а не пытаться проталкивать что-то и прикрываться волей народа".

Магера уверен, что референдум как таковой, в условиях посттоталитарного режима – это инструмент, который нельзя применять спустя рукава.

Читайте такжеВ ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского"Он может быть как последнее решение, которое утверждает решение представительных органов власти – президента, парламента. То есть это решение как способ утвердить консенсус элит в Украине. Поэтому я довольно скептически отношусь к референдуму как к механизму решения какой-то проблемы. Потому что для чего нам тогда парламент и для чего мы содержим 450 народных депутатов, платим им зарплату, оплачиваем их транспорт и все такое, если мы на референдуме можем решить любой вопрос?", - отметил экс-член ЦИК.

Он также напомнил, что пример тоталитарных стран (Беларуси, Казахстана, Туркменистана) свидетельствует, что референдум – это способ закрепления тоталитарных режимов.

"Более того, есть много стран, в которых референдум прямо запрещен. Например, в США плебисцитов не может быть априори, и назовет ли их кто-то недемократической страной?", - добавил Магера.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что народовластие является одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.