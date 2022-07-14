"Прилеты" на Днепропетровщине: россияне ударили по окраинам Никополя

По Никополю ударили ракетами / Фото УНИАН

В Днепропетровской области возле города Никополь в четверг вечером, 14 июля, слышны мощные взрывы, сообщает в Telegram глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Прилеты возле Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал он.

Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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