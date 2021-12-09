Пришли за зарплатой, а ушли с разбитой головой: в Черкасской области бизнеследи избила девушку вазой

Пострадавшую увезла "скорая" / УНИАН

В Чигирине Черкасской области девушка попала в больницу после визита к местной бизнеследи.

Она пыталась забрать зарплату свекрови у местной предпринимательницы. Однако та попала ей в голову вазой.

Как сообщает "ПроВсе", инцидент произошел 7 декабря, когда 27-летняя невестка вместе со свекровью пришла в кафе, где та работала, за заработанными деньгами. Женщине были должны 7 тысяч гривен.

Однако из кафе девушку с травмой головы уже забирала скорая.

"Она уволила мою свекровь. На следующий день мы пошли к ней за выплатой. Я осталась ждать за дверью кабинета. Слышала, как владелица свекрови унижала и кричала на нее. Не выдержала и зашла. Начала все снимать на телефон. Предупредила, что покажу на весь Чигирин, как отдают людям зарплату. После этого владелица начала бросаться канцелярией и ударила меня вазой в голову", — рассказала пострадавшая.

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По ее словам, женщина таскала ее за волосы, а она защищалась.

Владелица кафе объяснила свой поступок тем, что не сдержалась из-за провокации, но уже пожалела о случившемся.

Также бизнеследи рассказала, что свекровь пострадавшей работала у нее поваром, но "из-за любви к алкоголю сорвала 2 заказа". В связи с этим та ее и уволила.

"Они пришли требовать деньги. Эта девушка начала снимать видео и начала провоцировать. Я не думала, что это все перерастет в конфликт. Я тоже пострадала. Хотела вызвать охрану. У меня выбили телефон из рук. Когда наклонилась поднять, получила удар", - добавила владелица кафе.

О случившемся потерпевшая сообщила копам и написала соответствующее заявление.

"Правоохранители установили, что конфликт возник между руководительницей и 27-летней работницей. Во время ссоры в кабинете 60-летняя женщина не сдержала своих эмоций, взяла со стола вазу и ударила ею свою оппонентку. Молодую женщину с травмами головы госпитализировали в Чигиринскую больницу. Впоследствии и сама руководительница обратилась к врачам. По факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 121", - прокомментировали в полиции.

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