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"Притворяться некорректно": Киев резко ответил на игнорирование Пекином атаки дронов

19 октября 2022, 18:29

Китай должен занять более проактивную роль, как постоянный член СБ ООН, подчеркнул Олег Николенко.

Взрыв в Киеве
РФ атаковала Киев дронами-камикадзе / Фото Telegram

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление спикера МИД Китая Ван Вэньбиня о том, что ему якобы ничего не известно об атаке российских дронов на Киев.

Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно, написал представитель МИД Украины в Facebook.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", - написал Николенко.

Он обратил внимание на то, что посол Китая находится в Украине.

"Мне трудно представить, что посол Китая, который находится в Украине, не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно отправляет в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине", - указал Николенко.

'Притворяться некорректно': Киев резко ответил на игнорирование Пекином атаки дронов

Что заявили в Китае

Как сообщалось, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге накануне заявил, что в Китае ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

Напомним, ранее официальный Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и обвинил Вашингтон в том, что он "загоняет РФ в угол" расширением НАТО.

В Пекине также подчеркнули, что США якобы хотят "раздавить" Россию.

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МИД Украины новости Китая Олег Николенко война России и Украины
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