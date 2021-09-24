Приват24 "ляжет" на выходных: стала известна причина перебоев в работе

Приложение Приват 24 для бизнеса будет недоступно для клиентов / ПриватБанк

В связи с запланированными техническими работами популярное приложение Приват 24 для бизнеса будет недоступно для клиентов.

Как сообщили в банке, перебои в работе планируются в течение нескольких часов 25 и 26 сентября.

При этом клиенты банка получают рассылку, в которой говорится о том, что в связи с регламентными работами некоторые операции могут быть недоступны.

"Работы в старом "Приват24 для бизнеса" и некоторые операции в новом "Приват24 для бизнеса" (Центр уведомлений, Гарантированные платежи, Обмен валют, Платежи между картами, Платежи по Украине в иностранной валюте) возможно будут недоступны. Просим заранее произвести все необходимые операции", - подчеркнули в Приват24.

Технические работы запланированы в два этапа:

24 сентября (с 22:00) до 25 сентября (5:00);

25 сентября (с 22:00) до 26 сентября (6:00).

В Приват 24 добавили, что ночное время было выбрано с целью не доставить клиентам существенных неудобств.

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Напомним, ранее ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.\

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В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.