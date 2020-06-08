"Собачий" скандал с коммуналкой: пенсионерка рассказала, как живется Шарику

Любовь Колючая рассказала, как живет Шарик / cbn.com.ua

Пенсионерка Любовь Колючая из Кировоградской области, которой ранее "слуга народа" в прямом эфире посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, обращалась к нардепам с просьбой помочь купить ей газовый котел, но помощи так и не дождалась.

"Приехала комиссия из Кировограда две девочки молоденькие по указанию депутата, они сказали, что у меня якобы есть земля и уехали. Какая земля? У меня подагра, дед лежит в больнице. Все деньги почти идут на лекарства и больницу. Они посмотрели котёл, глава сельрады сказал, что они поручили это ему, а у него таких средств нет. Комиссия уехала и уже две недели молчат", - сообщила Любовь Павловна в интервью Стране.

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Издание сообщает, ту самую собаку "элитной породы" зовут Шарик. По словам пенсионерки, она живет очень бедно и имеет проблемы со здоровьем. Ее пенсия составляет 2 тыс. грн, а за коммунальные услуги в том месяце ей нужно было заплатить 3 тыс.

Женщина поблагодарила людей, которые сбросили ей денег на карту, чтобы помочь заплатить счета за коммуналку, и рассказала, как ее собака Шарик.

"Спасибо всем. Платила и платила. Потихоньку, правда, жарко стало. Шарик лежит бедненький в холодке", - рассказала женщина.

Продать собаку за коммуналку

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".