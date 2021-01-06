"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы

Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал резкое заявление из-за планов официальных лиц Боснии и Герцеговины относительно украденной в Луганске иконы, оказавшейся в Сараево.
Украина продолжает требовать от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика возвращения иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову, подчеркул глава МИД Украины в Twitter.
"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возвращения иконы", - добавил Кулеба.
Читайте такжеБосния намерена отдать украинскую икону, но не Украине
Украденная икона для Лаврова
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса на стороне боевиков воевали боснийские сербы-наемники. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
Автор: Алексей Тычина