"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал резкое заявление из-за планов официальных лиц Боснии и Герцеговины относительно украденной в Луганске иконы, оказавшейся в Сараево.

Украина продолжает требовать от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика возвращения иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову, подчеркул глава МИД Украины в Twitter.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возвращения иконы", - добавил Кулеба.

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Украденная икона для Лаврова