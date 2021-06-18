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Продюсер объяснил, почему Украина проигрывает музыкальную войну России

18 июня 2021, 04:37
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Если сравнить развитие украинской музыкальной культуры и русской, то вывод следующий: в России - количество, а у нас – качество.

Денис Путинцев
Отношение к украинской музыке не изменить за несколько лет, считает Денис Путинцев / УНИАН

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев объяснил, почему большая часть украинской молодежи не слушает украинскую музыку и продолжает русифицироваться.

По его словам, в России механизм выработки музыкального контента работает масштабнее, чем в Украине. Кроме того имеет значение и тот факт, что в Украине часто пренебрежительное отношение ко всему украинскому прививалось с молоком матери.

"До сих пор часто человек, который говорит на украинском, воспринимается как такой, который приехала из села. Я родился на Донбассе, а там все, что было на украинском языке, считалось "селюцтвом". Я рос рядом с людьми, которые так думали, я и сам был таким. Теперь я уже понимаю, как работала и машина, и тот контент, который мы смотрели и слушали", - поделился Путинцев во время чата на Главреде.

Он отметил, что пока что Украина проигрывает музыкальную войну России.

"Однако, если сравнить развитие украинской музыкальной культуры и русской, то вывод следующий: в России - количество, а у нас – качество", - сказал медиамен.

Читайте такжеЭксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве"При этом многие российские артисты и сейчас именно в украинских студиях тихонько делают аранжировки и записывают свои песни, и с ними работают наши музыканты и композиторы. Почему на сотрудничество соглашаются наши - понятно: всем нужны деньги. А пандемия развалила все, что начинало хоть немного развиваться. Поэтому не стоит обвинять музыкантов в сотрудничестве с россиянами - следует понимать, что наши музыканты востребованы в мире, в том числе и в России", - добавил Путинцев.

Он отметил, что отношение к украинской музыке не изменить за несколько лет.

"Наверное, как Моисей евреев водил по пустыне 40 лет, пока не умер последний, кто помнил все, что было до того, так должно произойти и в нашей музыке, которая раньше всегда ориентировалась на Россию", - отметил продюсер.

При этом он считает, что не нужно ничего запрещать. По мнению Путинцева, нужно подавать в эфир в одинаковом количестве все разнообразие музыки, демонстрируя людям наличие чего-то другого, что отличается от того, к чему они привыкли.

Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.

Денис Путинцев новости шоу бизнеса
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