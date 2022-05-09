"Пропустили занятия по топографии": большая партия "освободителей" из РФ вернулась домой в мешках

Для многих российских солдат "учения" закончились досрочно.
Российская армия несет колоссальные потери в Украине. В среднем, суточный прирост "двухсотых" - 200 человек.
Фото очередной партии "потерявшихся на учениях", которые вернулись домой опубликовал военный и блогер Анатолий Штефан (Штиргиц).
Среди них:
начальник службы РХБЗ 20 мсд капитан Денис Ерошин во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
старший лейтенант Хамидрахимов Ильшат во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;лейтенант Алексей Кирюшкин во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
капитан Дмитрий Фролов во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
старший лейтенант Денис Мещеряков во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии.
Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.
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