Большая партия "освободителей" из РФ вернулась домой в мешках / t.me/a_shtirlitz

Российская армия несет колоссальные потери в Украине. В среднем, суточный прирост "двухсотых" - 200 человек.

Фото очередной партии "потерявшихся на учениях", которые вернулись домой опубликовал военный и блогер Анатолий Штефан (Штиргиц).

Среди них:

начальник службы РХБЗ 20 мсд капитан Денис Ерошин во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

старший лейтенант Хамидрахимов Ильшат во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;лейтенант Алексей Кирюшкин во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

капитан Дмитрий Фролов во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

старший лейтенант Денис Мещеряков во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии.

t.me/a_shtirlitz

Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

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