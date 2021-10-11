Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий

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В мире идет наработка в сфере развития современных технологий, в частности – биотехнологий, которые могут быть использованы для борьбы с коронавирусом, заявил инфекционист Вадим Аристов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, вполне вероятно, что такие исследования в мире будут распространяться и это является примером наработки антигена.

"Давно известно, что подобные вещи исследуются табачными компаниями, и, возможно, со временем эта практика станет распространенной", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что суть исследований состоит в том, что в так называемый "станок" размещают чертежи (ген), а затем просто размножают растительную массу: "А дальше эту растительную массу можно очищать от всего лишнего, выделяя нужный белок. Соответственно это просто способ тиражировать то, что нам нужно".

"Это вполне реалистичная технология. Насколько она оправдает себя, посмотрим. Потому что это вопрос очистки, проверки исследованиями и тому подобное", - добавил Аристов.

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Как сообщал Главред, эффективность вакцины от коронавируса остается высокой в ​​течение пяти-шести месяцев, а дальше начинает расти количество заболевших COVID-19 в группе вакцинированных граждан, заявил Вадим Аристов.

Он предположил, что третья бустерная доза вакцины изменит эту картину.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым здесь.