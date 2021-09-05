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Протесты в Украине неизбежны: эксперт спрогнозировал, грозит ли Зеленскому судьба Януковича

5 сентября 2021, 03:50
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Все ждали от Зеленского миротворческого уклона, но он оказывается в кильватере предыдущей власти и похож на патриотическую пародию Порошенко, отметил Кочетков.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Протесты в Украине осенью неизбежны, причем причина может быть абсолютно любой. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков и спрогнозировал, чем акции протеста могут грозить президенту Владимиру Зеленскому.

Активность протестов в Украине, как правило, не зависит от серьезности повода, отметил эксперт. По его словам, достаточно пьяного ДТП с участием нардепа.

"Главное, что существует в Украине – соответствие ожиданиям большинства избирателей и курса, который проводит власть во главе с Зеленским. То есть все ждали от него если не пророссийского, то явно миротворческого уклона, но в сегодняшний момент он оказывается в кильватере предыдущей власти и похож на патриотическую пародию Порошенко. Этого от него не ждали как пророссийские избиратели, которые за него активно голосовали, так и правое крыло, так как этим он заходит на их электоральное поле. И это как раз является главной предпосылкой для возмущений, а повод обязательно найдется", - считает Кочетков.

Но к исходу Януковича это недовольство не приведет, отметил эксперт и объяснил свою позицию: "Это совершенно очевидно, поскольку у него (Януковича, - ред.) была конструкция, зацементированная и железобетонная, которая сносится полностью и из нее нельзя было демонтировать ни один элемент (что, собственно, и произошло). У Зеленского такой конструкции нет – у него строят сценические декорации, которые можно будет разобрать в любой момент".

Как сообщал Главред, 14 августа в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

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Владимир Зеленский протесты Александр Кочетков новости Украины
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