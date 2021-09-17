Проверяют документы и измеряют температуру: в Киеве стартовали инспекции в городском транспорте

В Киеве проверяют соблюдение новых стандартов общественных перевозок / УНИАН

В Киеве в пятницу, 17 сентября, в связи со стартом новых стандартов перевозок в общественном транспорте, начались специальные проверки. В салонах маршрутных такси начали измерять температуру, у водителей проверяют документы и наличие спецодежды. Инспекторы намерены фиксировать нарушения на камеру.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, во время осуществления мероприятий по общественным перевозкам должны соблюдаться новые стандарты. Речь идет о наличии нужных для работы документов у водителей и спецодежды, температурном скрининге в салоне, техническом состоянии транспорта и условий для перевозки лиц с инвалидностью.

Что предусматривают проверки в маршрутках Киева

Проверка наличия у водителей всех нужных документов

Наличие форменной одежды у водителей общественного транспорта

Измерение температуры в салонах маршрутных такси

Проверка на шумовое и визуальное загрязнение в салоне автобуса

Контроль над наличием специального плаката с портретом и данными водителя

Проверка наличия условий в автобусе для перевозки людей с инвалидностью

Подчеркивается, что фиксация нарушений будет сопровождаться специальными камерами, которые прикреплены на одежду проверяющих.Читайте такжеКиев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

Напомним, ранее в пресс-службе КГГА заявили, что в Киеве будут контролировать температурный режим в общественном транспорте. Градусники обеспечат контроль предельной температуры в салонах маршруток зимой и летом.