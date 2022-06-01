Псу Патрону сделали собственный аккаунт в TikTok

Специально для кумира миллионов украинцев и украинок, пса Патрона (также известному как талисман черниговских пиротехников) открыли аккаунт в TikTok.
Легендарный кобель Патрон (порода "джек-рассел-терьер"), который служит в украинских спасателях, получил собственный аккаунт в сервисе TikTok.
Буквально за считанные часы аккаунт Патрона набрал более 42,3 тысячи фолловеров и более 450 тысяч лайков.
В сервисе TikTok Патрон (еще известный как талисман черниговских пиротехников) показывает людям, как он выполняет служебные задания, а также как играет резвится в свободное время с мячиком либо с кошками:
Читайте такжеУкраинский пес-сапер Патрон получил суперпрестижную премию на Каннском фестивале
Пес Патрон
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.
"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал украинский лидер.
Позднее сообщалось, что пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. В рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".
Другие новости:
- Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото
- Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов
- "Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото