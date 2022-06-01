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Псу Патрону сделали собственный аккаунт в TikTok

1 июня 2022, 18:48

Специально для кумира миллионов украинцев и украинок, пса Патрона (также известному как талисман черниговских пиротехников) открыли аккаунт в TikTok.

Патрон
Пес Патрон / коллаж фото УНИАН

Легендарный кобель Патрон (порода "джек-рассел-терьер"), который служит в украинских спасателях, получил собственный аккаунт в сервисе TikTok.

Буквально за считанные часы аккаунт Патрона набрал более 42,3 тысячи фолловеров и более 450 тысяч лайков.

В сервисе TikTok Патрон (еще известный как талисман черниговских пиротехников) показывает людям, как он выполняет служебные задания, а также как играет резвится в свободное время с мячиком либо с кошками:

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Пес Патрон

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал украинский лидер.

Позднее сообщалось, что пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. В рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".

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Автор: Егор Бунин
новости Украины пес Патрон
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