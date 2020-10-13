Еще 6 стран открыли границы: куда могут поехать украинцы

Украинцы могут путешествовать в 58 стран мира.
В условиях пандемии COVID-19 украинцам разрешено путешествовать в 58 стран мира. В список "зеленых" стран вошли еще 6 государств.
Об этом 13 октября на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщил Кулеба, теперь можно свободно посещать: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганду, Центральную Африканскую Республику, Сан-Томе и Принсипи.
"По состоянию на 13 октября стран, относительно открытых для украинцев — 58. С прошлого брифинга 30 сентября добавилось 6 стран. Эти 6 стран не очень популярны среди украинских туристов", - сказал Кулеба.
Опубликован список всех стран, куда въезд украинцам разрешен:
Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия, Гана.
Как ранее сообщал Главред:
- Как известно 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд. В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели.
- Также в СНОБ рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев. По их данным, в ближайшее время Европейский Союз не будет открывать свои границы для Украины с целью туристических поездок. Причиной тому является негативная ситуация с распространением Covid-19 в стране.
- Отметим, 29 сентября Украина сняла запрет на въезд для иностранцев. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров.
- Министр иностранных дел Украины заявил, что будет выступать против введения запрета на въезд иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.