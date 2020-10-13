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Еще 6 стран открыли границы: куда могут поехать украинцы

13 октября 2020, 12:40

Украинцы могут путешествовать в 58 стран мира.

Украинцы могут поехать еще в шесть стран / mandruy.com

В условиях пандемии COVID-19 украинцам разрешено путешествовать в 58 стран мира. В список "зеленых" стран вошли еще 6 государств.

Об этом 13 октября на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. ​

Как сообщил Кулеба, теперь можно свободно посещать: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганду, Центральную Африканскую Республику, Сан-Томе и Принсипи.

"По состоянию на 13 октября стран, относительно открытых для украинцев — 58. С прошлого брифинга 30 сентября добавилось 6 стран. Эти 6 стран не очень популярны среди украинских туристов", - сказал Кулеба.

Опубликован список всех стран, куда въезд украинцам разрешен:

Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия, Гана.

Как ранее сообщал Главред:

МИД Дмитрий Кулеба новости Украины
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