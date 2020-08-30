Путин и Лукашенко в огне: у посольства Беларуси отметили "день рождения диктатора"

Акция у посольства Беларуси в Украине / Цензор.Нет

В воскресенье, 30 августа, возле посольства Беларуси в Украине состоялась акция против режима Александра Лукашенко.

Активисты своеобразно "поздравили Лукашенко с днем рождения, которому сегодня исполняется 66 лет, пишет Цензор.НЕТ.

Участники акции напомнили о том, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".

/ Цензор.Нет

Также состоялось несколько перфомансов, один из которых был сожжением портрета Лукашенко и Путина, а также флага России.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста.

В Минске тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.